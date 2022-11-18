«Медведева против Медведевой». В России сняли документальный фильм о фигуристке

В России сняли документальный фильм о двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.

Созданием фильма занималась медиагруппа «Красный квадрат» и команда спортсменки. Ведутся переговоры о дате премьеры.

«Накануне дня рождения Евгении Медведевой завершились очень эмоциональные съемки документального фильма «Медведева против Медведевой».

Это не обычное спортивное кино, а честный и откровенный рассказ о жизни одной из самых закрытых чемпионок нашей страны», – рассказал представитель проекта.

«Я уставала, когда вокруг говорили когда-то: «Медведева против Загитовой», «Медведева против Трусовой». Я была не против кого-то, а против самой себя. Меняла свое тело, преодолевала страхи. Я всегда была Медведевой против Медведевой. Смотрю в зеркало и работаю против этого человека», – цитирует фигуристку пресс-служба.

Работа над проектом велась с мая 2019 года. Фильм расскажет о первых шагах Медведевой на льду, о ее работе с тренером Этери Тутберидзе, а также о планах и перспективах после большого спорта.

«Медведева против Медведевой» – откровенная и мотивирующая история про настоящий характер. Фигурное катание – красивый и вдохновляющий вид спорта, опыт этих съемок поможет запустить большое полнометражное кино», – рассказал продюсер ленты Илья Кривицкий.