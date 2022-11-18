Путин поздравил эмира Катара со скорым стартом ЧМ. Россию поблагодарили за передачу опыта проведения турнира

Теги премьер-лига Россия Владимир Путин Сборная Катара по футболу ЧМ-2022 Политика Футбол

Владимир Путин пожелал сборной Катара успешного выступления на ЧМ-2022.

Президент России провел телефонный разговор с Эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.

«Владимир Путин поздравил Эмира Катара со стартующим 20 ноября в его стране чемпионатом мира по футболу и пожелал успешного выступления катарской национальной сборной.

Тамим Бен Хамад Аль Тани поблагодарил за то, что российская сторона активно делилась своим опытом проведения мирового футбольного первенства», – сообщается на официальном сайте Кремля.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря

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