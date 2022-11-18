Аргентина и Уругвай везут по 900 кг мяса с собой на ЧМ-2022

Сборные Аргентины и Уругвая взяли на почти 2 тонны мяса.

Обе команды взяли по 900 кг мяса каждая. Уругваю его предоставил Национальный институт мяса страны.

Аргентина и Уругвай являются одними из крупнейших потребителей мяса в мире, а асадо считается одним из самых популярных блюд в этих странах. Асадо готовят из кусков мяса, обжаренных на гриле.

Обе национальные сборные готовили асадо и на последних чемпионатах мира по футболу.

«Мате (тонизирующий напиток, популярный в Южной Америке – прим. Sports.ru), асадо и футбол связаны в Уругвае и являются частью нашей культуры. Мы хотим передать качество продукта, натурального и экологически чистого, и чемпионат мира – оптимальное время для этого», – сказал президент Национального института мяса Уругвая Конрадо Фербер.

Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о важности асадо как способе объединения.

«Моя любимая еда – асадо, но это больше, чем просто еда. Она создает атмосферу единения и коллективной химии. Это часть нашей культуры, особенность аргентинского характера.

Именно в это время мы можем поговорить, посмеяться, расслабиться и пообщаться... Дело не обязательно в мясе, хотя мы его любим. Дело в том, чтобы быть частью группы и связи, которую она порождает», – заявил Скалони.

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