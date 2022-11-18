Льорис не будет носить радужную повязку в поддержку ЛГБТ на ЧМ-2022

Капитан сборной Франции Уго Льорис не будет носить радужную повязку на ЧМ-2022.

Французская федерация футбола (FFF) дважды обращалась в ФИФА с вопросом, разрешено ли капитану носить радужную повязку в поддержку ЛГБТ и других меньшинств.

Но поскольку запрос остался без ответа, в футбола Франции решили не заставлять Льориса надевать радужную повязку на матч против Австралии во вторник и на чемпионат мира в целом.

Из 10 команд, которые планировали носить радужную повязку, не все собирались отказаться от инициативы из-за молчания . Ожидается, что капитан сборной Англии Харри Кейн наденет радужную повязку на игру с Ираном.