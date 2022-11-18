Антони купил Lamborghini за 385 тысяч евро в честь вызова в сборную Бразилии на ЧМ-2022
Антони купил Lamborghini за 385 тысяч евро в честь вызова в сборную Бразилии на ЧМ-2022.
Как пишет A Bola, вингер «Манчестер Юнайтед» купил Lamborghini Aventador за 385 тысяч евро в честь попадания в состав сборной Бразилии на чемпионат мира. Машина уже доставлена в дом футболиста в Чешире.
ЧМ-2022 станет первым в карьере для 22-летнего Антони, который присоединился к «Ман Юнайтед» по ходу минувшего трансферного окна.
Статистику вингера можно изучить здесь.
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