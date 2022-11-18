Антони купил Lamborghini за 385 тысяч евро в честь вызова в сборную Бразилии на ЧМ-2022.

Как пишет A Bola, вингер купил Lamborghini Aventador за 385 тысяч евро в честь попадания в состав сборной Бразилии на чемпионат мира. Машина уже доставлена в дом футболиста в Чешире.

станет первым в карьере для 22-летнего , который присоединился к «Ман Юнайтед» по ходу минувшего трансферного окна.

Статистику вингера можно изучить здесь.

Звезды Бразилии узнают, что едут на ЧМ – это шоу! Неймар спокоен, Теллес плачет, форвард «Фламенго» сразу сделал предложение

«Давление – это когда не знаешь, поешь ли до 9 вечера. С остальным можно справиться». За кого «МЮ» заплатил 100 млн евро