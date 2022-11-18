Глава ФНЛ Измайлов: «Лицензирование клубов из Крыма начнется в феврале. Но мосты с УЕФА и ФИФА не сжигаем»

Лицензирование клубов из Крыма перед интеграцией в российский футбол начнется в феврале.

Об этом рассказал президент ФНЛ Наиль Измайлов.

– Какая сейчас ситуация крымскими клубами? Готовы их включить в профессиональные российские соревнования?

– В конце августа к нам поступило письмо из Крымского футбольного союза с просьбой рассмотреть их участие в и лигах. После нашего общения с обратившимися была создана экспертно-аналитическая группа, мы провели несколько совещаний.

Сейчас идет процедура получения документов от Крымского футбольного союза по самой федерации, по клубам, статусу игроков, категориям тренеров, инфраструктуре, юридическо-правовой форме, финансированию и так далее. Это все необходимо для прохождения процедуры лицензирования, которая начнется в феврале 2023 года.

Сколько клубов пройдут, не могу сказать. Процедура, на мой взгляд, жесткая, но критерии установлены и понятны. Если из крымских клубов ее кто-то пройдет, то дальше уже будем думать, куда и как их интегрировать. Понятно, что логичным будет начать со Второй лиги, да и бюджеты у этих клубов соответствуют бюджетам именно этого турнира.

– Вы же понимаете, чем это может грозить? Если ФИФА и УЕФА реагируют на это включение максимально сурово, Россию исключают из обеих организаций. И тогда мы теряем возможность проводить вообще какие-либо международные матчи и, по сути, перестаем быть в системе футбола. Контракты иностранцев признаются нелегитимными. Это стоит того?

– Сейчас сборная России отлучена от квалификации Евро-2024, из стыков ЧМ-2022 нас тоже исключили. После Катара начнется отбор к чемпионату мира 2026 года. У нас есть уверенность, что сборная будет в нем участвовать?

– Нет. Но почему мы должны сжигать мосты?

– Мы их и не сжигаем. Мы сейчас в тесном общении с крымскими клубами и готовим их к процедуре лицензирования.

– ФИФА и как-то отреагировали?

– Свою реакцию они дали, мы и РФС с ними общаемся. Диалог есть, а к чему он приведет, будем смотреть, – сказал Измайлов.

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