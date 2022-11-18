FA готова выплатить штраф, если Англию накажут за капитанскую повязку против дискриминации на ЧМ

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FA готова к штрафу за то, что Харри Кейн наденет повязку против дискриминации на ЧМ-2022.

Глава Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем рассказал, что организация направила запрос в ФИФА, попросив разрешить капитану сборной Англии ношение повязки с надписью One Love, но так и не получила ответ.

«Они не ответили на наше письмо. Думаю, нас действительно могут оштрафовать. Если это произойдет, то мы выплатим штраф.

Мы считаем, что продемонстрировать, каковы наши ценности, очень важно. И мы сделаем это», – сказал Буллингем.

Повязка One Love не связана с законами против представителей ЛГБТ, действующими в Катаре, напрямую. Она создана, чтобы поддержать инклюзивность.

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