FA готова выплатить штраф, если Англию накажут за капитанскую повязку против дискриминации на ЧМ

FA готова к штрафу за то, что наденет повязку против дискриминации на ЧМ-2022.

Глава Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем рассказал, что организация направила запрос в ФИФА, попросив разрешить капитану сборной Англии ношение повязки с надписью One Love, но так и не получила ответ.

«Они не ответили на наше письмо. Думаю, нас действительно могут оштрафовать. Если это произойдет, то мы выплатим штраф.

Мы считаем, что продемонстрировать, каковы наши ценности, очень важно. И мы сделаем это», – сказал Буллингем.

Повязка One Love не связана с законами против представителей ЛГБТ, действующими в Катаре, напрямую. Она создана, чтобы поддержать инклюзивность.