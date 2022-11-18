ФИФА объявила о запрете на продажу алкогольного пива на стадионах ЧМ в Катаре

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ФИФА подтвердила запрет на продажу пива на стадионах ЧМ-2022.

«В результате переговоров между властями страны-хозяйки турнира и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на территории фанатских зон, других местах скопления болельщиков, а также на лицензированных площадках. Со стадионов точки продажи пива будут убраны. Это не повлияет на продажу безалкогольного пива, которое будет доступно на стадионах чемпионата мира в Катаре.

Власти страны-хозяйки турнира и ФИФА продолжат делать все, чтобы стадионы и прилегающие к ним территории оставляли приятное впечатление у всех фанатов. Организаторы турнира ценят спонсора за понимание и постоянную поддержку нашего стремления удовлетворить всех на ЧМ-2022 в Катаре», – сказано в заявлении ФИФА.

Распитие алкоголя в общественных местах в Катаре, где государственной религией является ислам, строго запрещено. Алкоголь обычно доступен только в некоторых отелях Дохи.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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