ФИФА объявила о запрете на продажу алкогольного пива на стадионах ЧМ в Катаре

подтвердила запрет на продажу пива на стадионах ЧМ-2022.

«В результате переговоров между властями страны-хозяйки турнира и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на территории фанатских зон, других местах скопления болельщиков, а также на лицензированных площадках. Со стадионов точки продажи пива будут убраны. Это не повлияет на продажу безалкогольного пива, которое будет доступно на стадионах чемпионата мира в Катаре.

Власти страны-хозяйки турнира и ФИФА продолжат делать все, чтобы стадионы и прилегающие к ним территории оставляли приятное впечатление у всех фанатов. Организаторы турнира ценят спонсора за понимание и постоянную поддержку нашего стремления удовлетворить всех на ЧМ-2022 в Катаре», – сказано в заявлении ФИФА.

Распитие алкоголя в общественных местах в Катаре, где государственной религией является ислам, строго запрещено. Алкоголь обычно доступен только в некоторых отелях Дохи.

пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.