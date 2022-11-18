Бразилия – главный фаворит перед стартом ЧМ по версии Goal, Аргентина – 2-я, Германия 3-я, Франция – 5-я. Португалия – вне топ-10

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Сборная Бразилии возглавила рейтинг участников ЧМ-2022 от Goal.

За два дня до старта чемпионата мира Goal опубликовал обновленную версию рейтинга.

Команда Тите названа главным фаворитом на победу в турнире, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

В тройку вошли Аргентина и Германия (поднялась с 5-го на 2-е место). Португалия находится вне топ-10, на 11-й позиции, хотя в старой версии была на 10-м месте.

Первая десятка списка выглядит следующим образом:

1. Бразилия;

2. Аргентина;

3. Германия;

4. Испания;

5. Франция;

6. Англия;

7. Нидерланды;

8. Дания;

9. Бельгия;

10. Хорватия.    

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