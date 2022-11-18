возглавила рейтинг участников от Goal.

За два дня до старта чемпионата мира Goal опубликовал обновленную версию рейтинга.

Команда Тите названа главным фаворитом на победу в турнире, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

В тройку вошли Аргентина и Германия (поднялась с 5-го на 2-е место). Португалия находится вне топ-10, на 11-й позиции, хотя в старой версии была на 10-м месте.

Первая десятка списка выглядит следующим образом:

1. Бразилия;

2. ;

3. Германия;

4. Испания;

5. Франция;

6. Англия;

7. Нидерланды;

8. Дания;

9. Бельгия;

10. Хорватия.