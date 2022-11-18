Бразилия – главный фаворит перед стартом ЧМ по версии Goal, Аргентина – 2-я, Германия 3-я, Франция – 5-я. Португалия – вне топ-10
Сборная Бразилии возглавила рейтинг участников ЧМ-2022 от Goal.
За два дня до старта чемпионата мира Goal опубликовал обновленную версию рейтинга.
Команда Тите названа главным фаворитом на победу в турнире, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.
В тройку вошли Аргентина и Германия (поднялась с 5-го на 2-е место). Португалия находится вне топ-10, на 11-й позиции, хотя в старой версии была на 10-м месте.
Первая десятка списка выглядит следующим образом:
1. Бразилия;
2. Аргентина;
3. Германия;
4. Испания;
5. Франция;
6. Англия;
7. Нидерланды;
8. Дания;
9. Бельгия;
10. Хорватия.
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