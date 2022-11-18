Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о зарплатах фигуристов и футболистов.

«Как же надоели эти завистливые фигуристки, которые завидуют зарплатам футболистов!

Футбол – коммерческий, дорогой вид спорта №1!

И чем завидовать, лучше бы шли учиться, развиваться и самореализовываться! И в спорте, и в жизни!» – написал Губерниев.

Анастасия Скопцова: «Мне обидно, что я, фигуристка хорошего среднего уровня, никогда не смогла получать столько, сколько наши футболисты или хоккеисты»