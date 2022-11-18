Дмитрий Губерниев: «Как же надоели эти завистливые фигуристки, которые завидуют зарплатам футболистов! Лучше бы шли учиться и развиваться»

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о зарплатах фигуристов и футболистов. 

«Как же надоели эти завистливые фигуристки, которые завидуют зарплатам футболистов!

Футбол – коммерческий, дорогой вид спорта №1!

И чем завидовать, лучше бы шли учиться, развиваться и самореализовываться! И в спорте, и в жизни!» – написал Губерниев. 

Анастасия Скопцова: «Мне обидно, что я, фигуристка хорошего среднего уровня, никогда не смогла получать столько, сколько наши футболисты или хоккеисты»

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