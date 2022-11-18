Дмитрий Губерниев: «Как же надоели эти завистливые фигуристки, которые завидуют зарплатам футболистов! Лучше бы шли учиться и развиваться»
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о зарплатах фигуристов и футболистов.
«Как же надоели эти завистливые фигуристки, которые завидуют зарплатам футболистов!
Футбол – коммерческий, дорогой вид спорта №1!
И чем завидовать, лучше бы шли учиться, развиваться и самореализовываться! И в спорте, и в жизни!» – написал Губерниев.
Анастасия Скопцова: «Мне обидно, что я, фигуристка хорошего среднего уровня, никогда не смогла получать столько, сколько наши футболисты или хоккеисты»
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