Морган об интервью с Роналду: «Икона спорта, обнажившая душу. Ты великолепен на поле и за его пределами»

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Пирс Морган назвал Криштиану Роналду спортивной иконой.

«Мое самое любимое интервью за все время. 

Икона спорта, как никогда раньше обнажившая свою душу и сделавшая это с такой честностью и страстью, понимая, что это привлечет много внимания, но веря, что пришло время высказаться.

Спасибо, Криштиану, ты великолепен на поле и за его пределами», – написал Морган, которому португалец дал интервью.

Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком

Месси – лучший в мире после Роналду, Тен Хаг – провокатор. Главное из интервью Криштиану

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