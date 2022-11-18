Гайя не сыграет на ЧМ-2022 из-за травмы. 19-летний Бальде из «Барсы» вызван в сборную Испании вместо него

Футболист сборной Испании Хосе Гайя не сыграет на из-за травмы.

27-летний защитник покинет расположение национальной команды в связи с повреждением, полученным в ходе товарищеского матча против команды Иордании (3:1).

Игрок «Валенсии» прошел МРТ, в результате которого у него было определено легкое боковое растяжение правого голеностопа.

19-летний защитник «Барселоны» заменил Хосе Гайя в составе испанской команды.

Бальде провел 12 матчей за каталонский клуб в этом сезоне Ла Лиги и сделал три результативных передачи.

начнет ЧМ-2022 матчем против команды Коста-Рики, который запланирован на 23 ноября.