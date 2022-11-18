Гайя не сыграет на ЧМ-2022 из-за травмы. 19-летний Бальде из «Барсы» вызван в сборную Испании вместо него
Футболист сборной Испании Хосе Гайя не сыграет на ЧМ-2022 из-за травмы.
27-летний защитник покинет расположение национальной команды в связи с повреждением, полученным в ходе товарищеского матча против команды Иордании (3:1).
Игрок «Валенсии» прошел МРТ, в результате которого у него было определено легкое боковое растяжение правого голеностопа.
19-летний защитник «Барселоны» Алекс Бальде заменил Хосе Гайя в составе испанской команды.
Бальде провел 12 матчей за каталонский клуб в этом сезоне Ла Лиги и сделал три результативных передачи.
Сборная Испании начнет ЧМ-2022 матчем против команды Коста-Рики, который запланирован на 23 ноября.
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