Гайя не сыграет на ЧМ-2022 из-за травмы. 19-летний Бальде из «Барсы» вызван в сборную Испании вместо него

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Футболист сборной Испании Хосе Гайя не сыграет на ЧМ-2022 из-за травмы.

27-летний защитник покинет расположение национальной команды в связи с повреждением, полученным в ходе товарищеского матча против команды Иордании (3:1).

Игрок «Валенсии» прошел МРТ, в результате которого у него было определено легкое боковое растяжение правого голеностопа.

19-летний защитник «Барселоны» Алекс Бальде заменил Хосе Гайя в составе испанской команды.

Бальде провел 12 матчей за каталонский клуб в этом сезоне Ла Лиги и сделал три результативных передачи.

Сборная Испании начнет ЧМ-2022 матчем против команды Коста-Рики, который запланирован на 23 ноября.

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