Amazon выпустит документалку про «Барсу» двух последних лет. Расскажут об уходе Месси и Суареса, 2:8 от «Баварии», приходе Хави

Amazon выпустит документальный сериал о «Барселоне».

Сериал будет называться , новая эра» и расскажет о последних двух годах жизни клуба.

Документальная картина охватывает процесс перестройки состава, а также «экономическое и организационное возрождение» «Барселоны». История начнется с поражения со счетом 2:8 от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов и закончится предсезонкой сезона-2022/23 и подписанием новых игроков во главе с Робертом Левандовским.

Сериал покажет изнутри время под руководством , уход , напряжение между и правлением Жозепа Бартомеу, последний сезон аргентинца в клубе, приход команды , эмоциональное прощание Месси с клубом, уход Рональда Кумана и подписание Хави в качестве нового тренера «Барсы».

«ФК Барселона, новая эра» состоит из пяти 30-минутных эпизодов и выйдет в декабре на стриминге Amazon.