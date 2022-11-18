Amazon выпустит документалку про «Барсу» двух последних лет. Расскажут об уходе Месси и Суареса, 2:8 от «Баварии», приходе Хави
Amazon выпустит документальный сериал о «Барселоне».
Сериал будет называться «ФК Барселона, новая эра» и расскажет о последних двух годах жизни клуба.
Документальная картина охватывает процесс перестройки состава, а также «экономическое и организационное возрождение» «Барселоны». История начнется с поражения со счетом 2:8 от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов и закончится предсезонкой сезона-2022/23 и подписанием новых игроков во главе с Робертом Левандовским.
Сериал покажет изнутри время под руководством Кике Сетьена, уход Луиса Суареса, напряжение между Лионелем Месси и правлением Жозепа Бартомеу, последний сезон аргентинца в клубе, приход команды Жоана Лапорты, эмоциональное прощание Месси с клубом, уход Рональда Кумана и подписание Хави в качестве нового тренера «Барсы».
«ФК Барселона, новая эра» состоит из пяти 30-минутных эпизодов и выйдет в декабре на стриминге Amazon.
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