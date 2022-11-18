Сборная Испании возглавила мировой рейтинг ФИБА. США занимали первое место более 12 лет

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ФИБА опубликовала рейтинг мужских национальных сборных, обновленный по итогам ноябрьских матчей квалификации чемпионата мира-2023.

Сборная Испании обошла команду США и возглавила рейтинг. Американцы впервые уступили первое место с момента создания рейтинга более 12 лет назад.

Испания поднялась со второго места на первое благодаря успешным выступлениям во всех турнирах в последние годы. Испанская сборная стала победителем чемпионата мира-2019 и Евробаскета-2022, а также дошла до четвертьфинала Олимпийских игр в Токио.

Американцы завоевали золото на Олимпийских играх, но провалились на чемпионате мира, проиграв в четвертьфинале, и заняли третье место на чемпионате Америки-2022.

России и Белоруссии в списке нет, поскольку обе сборные временно исключены из международных соревнований.

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