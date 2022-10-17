Дмитрий Губерниев: «Ледниковый период» посмотрели слабенько, Загитовой нужно прибавлять в мастерстве. А вот Щербакова в кадре выглядит неплохо»

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев оценил первый выпуск шоу «Ледниковый период» на канале.

«Шоу «Вызов» на ТНТ в субботу посмотрели очень неплохо! Будем наращивать обороты! Спасибо зрителям и создателям! Ура!

А вот «Ледниковый период» посмотрели слабенько, ведущей Загитовой нужно прибавлять в мастерстве. Алина – смотрите мои эфиры и учитесь...

А вот Щербакова в кадре выглядит неплохо! И работает весьма крепко! А Медведева так совсем молодец!» – написал Губерниев в телеграм-канале.

Щербакова – теперь ведущая: вместо Гран-при – «Ледниковый период», золотое платье и интервью с Медведевой

«Два или три занятия у меня – и Алина заговорит совсем по-другому». Мы узнали у Губерниева, зачем он так терзал Загитову в прямом эфире