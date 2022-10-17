«Барса» не собирается увольнять Хави, несмотря на поражение от «Реала» в Ла Лиге и неудачи в ЛЧ

верит в Хави, несмотря на поражение от и неудачи в Лиге чемпионов.

Как пишет Diario Sport, руководство сине-гранатовых разочаровано и расстроено результатами минувшей недели, в ходе которой «Барселона» сыграла вничью с «Интером» (3:3) в Лиге чемпионов и максимально усложнила свое положение в борьбе за выход в плей-офф, а также уступила «Реалу» (1:3) в 9-м туре Ла Лиги.

Несмотря на эти результаты, руководство «Барселоны» верит в Хави и ожидает, что команда быстро отреагирует на сложившуюся ситуацию в двух ближайших матчах Ла Лиги против «Вильярреала» и «Атлетика».

«Барселона» не рассматривает возможность увольнения Хави. Его считают наиболее подготовленным для организации перестройки в команде тренером. При этом от тренера ждут прогресса сразу в нескольких аспектах – руководство хочет, чтобы в составе «Барсы» выходили те, кто больше этого заслуживает, а также ждет, что команда будет показывать более качественный футбол в топ-матчах.

В клубе пока не понимают, почему результаты «Барсы» после паузы на матчи сборных так ухудшились – после нее команда одержала две непростых победы над «Мальоркой» (1:0) и «Сельтой» (1:0) в Ла Лиге, не выиграла у «Интера» в Лиге чемпионов (0:1 и 3:3), а также уступила «Реалу».

Президент «Барсы» очень зол, он чувствует себя бессильным. Ему казалось, что он сделал максимум для создания конкурентоспособной команды, вложив в трансферы более 200 млн евро и активировав четыре экономических рычага. При этом Лапорта знает, что усердно работает над перестройкой команды, и понимает, что тренеру нужно дать время.

В клубе верят, что «Барса» еще поборется с «Реалом» за победу в .

«Реал» взял класико. «Барсу» убрали еще в первом тайме

«Реал» использовал против «Барсы» фишку Бьелсы – только эффективнее. Кроос – мастер (пожалуйста, не уходи!)