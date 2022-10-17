Бензема – 8-й игрок «Реала» с «Золотым мячом». Футболисты «Мадрида» брали приз 12 раз, у «Барселоны» – столько же

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Карим Бензема стал восьмым футболистом «Реала», завоевавшим «Золотой мяч».

Французский нападающий сегодня получил главный индивидуальный приз мирового футбола на торжественной церемонии в Париже.

До него лауреатами «Золотого мяча» в составе мадридского клуба становились Раймон Копа, Альфредо Ди Стефано (2), Луиш Фигу, Роналдо, Фабио Каннаваро, Криштиану Роналду (4) и Лука Модрич.

В общей сложности футболисты «Реала» брали «Золотой мяч» 12 раз. Столько же наград у игроков «Барселоны». Некоторые источники указывают, что представители каталонского клуба выиграли 13 трофеев, однако Лионель Месси свой 7-й «Золотой мяч» получил уже будучи футболистом «ПСЖ».

Бензема выиграл «Золотой мяч»! Заслужил же?

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