Бензема – 8-й игрок «Реала» с «Золотым мячом». Футболисты «Мадрида» брали приз 12 раз, у «Барселоны» – столько же

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Французский нападающий сегодня получил главный индивидуальный приз мирового футбола на торжественной церемонии в Париже.

До него лауреатами «Золотого мяча» в составе мадридского клуба становились Раймон Копа, (2), , , , (4) и .

В общей сложности футболисты «Реала» брали «Золотой мяч» 12 раз. Столько же наград у игроков «Барселоны». Некоторые источники указывают, что представители каталонского клуба выиграли 13 трофеев, однако Лионель Месси свой 7-й «Золотой мяч» получил уже будучи футболистом «ПСЖ».

Бензема выиграл «Золотой мяч»! Заслужил же?