Гави получил приз лучшему молодому игроку года

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Полузащитник «Барселоны» Гави признан лучшим молодым игроком года.

18-летний хавбек получил приз имени Раймона Копа на торжественной церемонии вручения «Золотого мяча».

В борьбе за награду Гави опередил Карима Адейеми («Зальцбург» / «Боруссия»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Джуда Беллингема («Боруссия») и других игроков.

Приз имени Копа был основан в 2018 году. В прошлые годы его обладателем становились Килиан Мбаппе, Маттейс де Лигт и Педри.

Гави дебютировал за первую команды «Барсы» в прошлом сезоне и практически сразу закрепился в стартовом составе. Его статистика – здесь.

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