Гави получил приз лучшему молодому игроку года

Полузащитник «Барселоны» признан лучшим молодым игроком года.

18-летний хавбек получил приз имени на торжественной церемонии вручения «Золотого мяча».

В борьбе за награду Гави опередил ( / ), ( ), («Боруссия») и других игроков.

Приз имени Копа был основан в 2018 году. В прошлые годы его обладателем становились Килиан Мбаппе, Маттейс де Лигт и Педри.

Гави дебютировал за первую команды «Барсы» в прошлом сезоне и практически сразу закрепился в стартовом составе. Его статистика – здесь.