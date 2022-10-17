Гави получил приз лучшему молодому игроку года
Полузащитник «Барселоны» Гави признан лучшим молодым игроком года.
18-летний хавбек получил приз имени Раймона Копа на торжественной церемонии вручения «Золотого мяча».
В борьбе за награду Гави опередил Карима Адейеми («Зальцбург» / «Боруссия»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Джуда Беллингема («Боруссия») и других игроков.
Приз имени Копа был основан в 2018 году. В прошлые годы его обладателем становились Килиан Мбаппе, Маттейс де Лигт и Педри.
Гави дебютировал за первую команды «Барсы» в прошлом сезоне и практически сразу закрепился в стартовом составе. Его статистика – здесь.
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