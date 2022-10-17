Фанаты «Атлетика» принесли флаги ДНР и СССР на матч Ла Лиги с «Атлетико»
Болельщики «Атлетика» принесли флаги ДНР и СССР на матч Ла Лиги.
Как пишет Cuatro, группа болельщиков «Атлетика» демонстрировала баннеры и флаги в поддержку России и ДНР на матче 9-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (0:1).
В частности, на фотографиях, распространившихся в соцсетях, видно, что на трибуне фанатов баскского клуба были флаги с советской символикой, а также флаг ДНР.
Фото: твиттер Visegrád 24
Отметим, что болельщики «Атлетика» не впервые высказываются на эту тему. В 2014 году, когда «Атлетик» играл с «Шахтером» в Лиге чемпионов, на трибунах вывесили флаг ДНР и баннер с фразой «Вставай, Донбасс», написанной на русском языке, и перечеркнутой свастикой.
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