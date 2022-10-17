Хорхе Сампаоли: «Было бы нормально, если бы Месси получал «Золотой мяч» каждый год. Лео – лучший в мире, хоть Бензема и заслужил приз»

Тренер «Севильи» высказался о церемонии вручения «Золотого мяча».

«Если бы Месси получал «Золотой мяч» каждый год, это было бы нормально. Но Бензема тоже заслужил награду, ведь его игра определила успех . Не нужно смешивать эти вещи.

Если Лео получит приз, то по этому поводу никто не сможет ничего сказать, ведь он лучший игрок мира», – сказал аргентинец.

В этом сезоне Месси не попал в список 30 номинантов на «Золотой мяч». В 2021 году он выиграл свой седьмой .

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится сегодня в Париже и начнется в 21:30 по московскому времени.