Хорхе Сампаоли: «Было бы нормально, если бы Месси получал «Золотой мяч» каждый год. Лео – лучший в мире, хоть Бензема и заслужил приз»
Тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли высказался о церемонии вручения «Золотого мяча».
«Если бы Месси получал «Золотой мяч» каждый год, это было бы нормально. Но Бензема тоже заслужил награду, ведь его игра определила успех «Реала». Не нужно смешивать эти вещи.
Если Лео получит приз, то по этому поводу никто не сможет ничего сказать, ведь он лучший игрок мира», – сказал аргентинец.
В этом сезоне Месси не попал в список 30 номинантов на «Золотой мяч». В 2021 году он выиграл свой седьмой «Золотой мяч».
Церемония вручения «Золотого мяча» состоится сегодня в Париже и начнется в 21:30 по московскому времени.
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