Минобороны и Минспорт предоставят футболистам бронь от мобилизации на этой неделе («РБ Спорт»)

Футболисты получат бронирование от частичной мобилизации.

По данным «РБ Спорт», Минобороны и Минспорта России должны выпустить решение о предоставлении брони от частичной мобилизации для футболистов. Ожидается, что документ будет опубликован на этой неделе.

Ранее РФС собрал со всех клубов РПЛ и лиги списки сотрудников, которым требуется отсрочка от мобилизации, и направил их для принятия дальнейшего решения в спорта РФ.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Ранее сообщалось, что в рамках нее повестки получили несколько футболистов и около 15 игроков Первой лиги.