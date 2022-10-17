Минобороны и Минспорт предоставят футболистам бронь от мобилизации на этой неделе («РБ Спорт»)
Футболисты получат бронирование от частичной мобилизации.
По данным «РБ Спорт», Минобороны и Минспорта России должны выпустить решение о предоставлении брони от частичной мобилизации для футболистов. Ожидается, что документ будет опубликован на этой неделе.
Ранее РФС собрал со всех клубов РПЛ и Первой лиги списки сотрудников, которым требуется отсрочка от мобилизации, и направил их для принятия дальнейшего решения в Министерство спорта РФ.
Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Ранее сообщалось, что в рамках нее повестки получили несколько футболистов РПЛ и около 15 игроков Первой лиги.
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