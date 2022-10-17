Де Йонг о зарплате в «Барсе»: «Это кампания против меня – много лжи. Я каждый год отказывался от части зарплаты – конечно, ее должны вернуть»

Френки де Йонг заявил, что медиа лгали о размере его зарплаты в «Барселоне».

– После ухода Лео Месси вы стали самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны»?

– Я не думаю, что это так. Против меня начали кампанию. Смотрите, за все это время я не сказал ни слова. Но клуб распространяет... Или медиа, которые связаны с клубом... Они распространяли ложь, много лжи.

Я играю в «Барселоне» три года, и каждый год я отказывался от части зарплаты. Так что, конечно, эти деньги должны вернуться ко мне, «Барса» должна заплатить мне их сверх обычной зарплаты. Из-за этого, конечно, она будет казаться больше.

Думаю, многие этого не понимают. Цифры, которые распространяются в медиа, – это ложь, – сказал полузащитник «Барселоны» в интервью NOS.

В августе появилась информация о том, что с этого сезона Френки будет получать в «Барселоне» около 22 млн евро в год.