Овечкин забил 781-й и 782-й голы в НХЛ. До Хоу – 19 шайб

Капитан набрал 4 (2+2) очка в матче с «Ванкувером» (6:4) и был признан первой звездой.

Россиянин забросил 781-ю и 782-ю шайбы в чемпионатах и по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги.

Впереди только Уэйн Гретцки (894) и (801).

В 4 играх текущего сезона на счету Овечкина 5 (2+3) баллов.

Сегодня за 18:02 (2:30 – в большинстве) у нападающего 4 броска в створ ворот, 3 хита, полезность – «плюс 1».