Овечкин забил 781-й и 782-й голы в НХЛ. До Хоу – 19 шайб
Капитан «Вашингтона» набрал 4 (2+2) очка в матче с «Ванкувером» (6:4) и был признан первой звездой.
Россиянин забросил 781-ю и 782-ю шайбы в чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги.
Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).
В 4 играх текущего сезона на счету Овечкина 5 (2+3) баллов.
Сегодня за 18:02 (2:30 – в большинстве) у нападающего 4 броска в створ ворот, 3 хита, полезность – «плюс 1».
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