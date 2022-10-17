«Ман Сити» признан лучшей командой сезона. «Ливерпуль» – 2-й, «Реал» – 3-й

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«Манчестер Сити» признан командой сезона по версии France Football.

Награду на церемонии вручения «Золотого мяча» получили представители английского клуба, в том числе вратарь Эдерсон и полузащитник Кевин де Брюйне.

Второе место в рейтинге France Football занял «Ливерпуль», третье – «Реал».

В прошлом сезоне «Сити» выиграл чемпионат Англии. В Лиге чемпионов команда выбыла на стадии 1/2 финала, уступив будущему победителю турнира «Реалу».

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