«Ман Сити» признан лучшей командой сезона. «Ливерпуль» – 2-й, «Реал» – 3-й

признан командой сезона по версии France Football.

Награду на церемонии вручения «Золотого мяча» получили представители английского клуба, в том числе вратарь и полузащитник Кевин де Брюйне.

Второе место в рейтинге France Football занял , третье – .

В прошлом сезоне «Сити» выиграл чемпионат Англии. В Лиге чемпионов команда выбыла на стадии 1/2 финала, уступив будущему победителю турнира «Реалу».