«Ман Сити» признан лучшей командой сезона. «Ливерпуль» – 2-й, «Реал» – 3-й
«Манчестер Сити» признан командой сезона по версии France Football.
Награду на церемонии вручения «Золотого мяча» получили представители английского клуба, в том числе вратарь Эдерсон и полузащитник Кевин де Брюйне.
Второе место в рейтинге France Football занял «Ливерпуль», третье – «Реал».
В прошлом сезоне «Сити» выиграл чемпионат Англии. В Лиге чемпионов команда выбыла на стадии 1/2 финала, уступив будущему победителю турнира «Реалу».
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