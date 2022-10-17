Мане получил приз имени Сократеса – за достижения в общественной деятельности

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Вингер «Баварии» Садьо Мане стал обладателем первой награды имени Сократеса.

Приз, который с этого года будет вручаться на церемонии «Золотого мяча», отмечает общественную деятельность футболистов.

Сенегалец награжден за вклад развитие своей страны и родной деревни.

Приз носит имя Сократеса – выдающегося бразильского футболиста, который также известен тем, что активно занимался социальными вопросами своей страны. 

Садьо Мане тратит деньги на родную деревню. Построил больницу в память об отце, вкладывается в другую инфраструктуру

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