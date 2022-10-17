Владимир Путин подписал распоряжение о проведении годов российско-китайского сотрудничества в области спорта

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области физической культуры и спорта провести в 2022-2023 годах Годы российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта», – говорится в документе.

Путин поручил правительству РФ утвердить состав российской части оргкомитета и оказывать содействие в его работе, в месячный срок обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

Российской части оргкомитета поручено утвердить план основных мероприятий, предусмотрев в том числе проведение в 2023 году в Екатеринбурге Международного фестиваля университетского спорта с участием университетских команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ.