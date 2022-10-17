«Золотой мяч»-2022. Церемония вручения начнется в 21:30, объявление позиций в рейтинге – в 17:30

Сегодня в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча».

Объявление позиций в рейтинге претендентов на главную индивидуальную награду в мировом футболе начнется в 17:30 по московскому времени. До 20:00 будут объявлены места с 30-го по 11-е.

В 21:30 начнется основная церемония, на которой объявят первую десятку претендентов и обладателя «Золотого мяча», а также других трофеев церемонии.

Также сегодня вручат женский «Золотой мяч», приз имени Льва Яшина лучшему вратарю, приз имени Герда Мюллера лучшему нападающему, приз Kopa Trophy лучшему молодому игроку, награду лучшему клубу, а также приз имени Сократеса, вручаемый «за лучшие акции солидарности, совершенные чемпионами».

В этом году «Золотой мяч» впервые будут вручать по итогам выступлений за сезон, а не за календарный год.

На «Золотой мяч-2022» претендуют 30 футболистов:

Тибо Куртуа («Реал», Бельгия)

Рафаэл Леау («Милан», Португалия)

Кристофер Нкунку ( , Франция)

(«Ливерпуль», Египет)

Йозуа Киммих («Бавария», Германия)

Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль», Англия)

(«Реал», Бразилия)

Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия)

Луис Диас («Ливерпуль», Колумбия)

( / «Бавария», Польша)

Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир)

Каземиро («Манчестер Юнайтед» / «Реал», Бразилия)

Сон Хын Мин («Тоттенхэм», Южная Корея)

Фабиньо («Ливерпуль», Бразилия)

Карим Бензема («Реал», Франция)

Филип Фоден («Манчестер Сити», Англия)

Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия)

Садьо Мане («Бавария» / «Ливерпуль», Сенегал)

Дарвин Нуньес («Ливерпуль» / «Бенфика», Уругвай)

Майк Меньян («Милан», Франция)

Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия)

Себастьян Аллер («Боруссия» Дортмунд / «Аякс», Кот-д′Ивуар)

Лука Модрич («Реал», Хорватия)

Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалия)

Антонио Рюдигер («Реал» / «Челси», Германия)

Жоау Канселу («Манчестер Сити», Португалия)

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / «Боруссия» Дортмунд, Норвегия)

Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция)

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды)

Душан Влахович («Ювентус», Сербия)

В 2021 году свой седьмой «Золотой мяч» выиграл форвард «ПСЖ» Лионель Месси, не попавший в список номинантов в этом году.

Мбаппе хочет брать «Золотые мячи» после 27 лет – как Роналду. В каком возрасте это делали другие победители?