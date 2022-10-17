Дрейк потерял больше 600 тысяч долларов, поставив на победу «Барсы» в класико. Алаба написал рэперу: «Прости, бро»

Рэпер Дрейк потерял 605 тысяч долларов из-за «Барселоны».

Канадский музыкант поставил 833 тысячи канадских долларов (около 605 тысяч американских долларов) на то, что 16 октября «Арсенал» обыграет «Лидс», а – «Реал».

«Арсенал» выиграл свой матч, но «Барса» проиграла в класико. Если бы каталонцы победили, Дрейк получил бы около 2 млн 835 тысяч долларов.

На неудачную ставку рэпера отреагировал защитник «Реала» .

«Прости, бро. Победа «Реала» была единственным вариантом 🤷🏾‍♂️», – написал австриец в инстаграме, тегнув Дрейка.

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