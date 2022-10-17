Бензема выиграл «Золотой мяч»-2022

Нападающий «Реала» выиграл -2022.

Награду 34-летнему форварду вручили сегодня на торжественной церемонии в Париже.

В минувшем сезоне француз в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов (в 5-й раз в карьере) и чемпионат Испании (в 4-й раз).

Также он стал лучшим бомбардиром обоих турниров. В ЛЧ он забил 15 голов в 12 матчах, в Ла Лиге – 27 мячей в 32 играх.

Всего же у него в сезоне-2021/22 44 гола в 46 матчах за во всех турнирах.

Для Бензема это первый «Золотой мяч» в карьере. Его лучшим результатом до этого было четвертое место в прошлом году.

В августе форвард получил приз лучшему футболиста сезона по версии .

Карьера Бензема в цифрах: 431 гол, пачка рекордов Франции и доминация в Лиге чемпионов