Женскую сборную России отстранили от участия в отборе чемпионата Европы 2023 года

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Исполнительный комитет ФИБА-Европа отстранил женские сборные России и Беларуси от участия в отборочном турнире на чемпионат Европы 2023 года.

В мае ФИБА-Европа отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Российские баскетболистки пропустили чемпионат мира 2022 года, который прошел с 22 сентября по 1 октября в Австралии.

Женский чемпионат Европы 2023 года пройдет с 15 по 25 июня в Словении и Израиле.

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