«Спартак» обратился в ЭСК РФС из-за судейства в матче с ЦСКА

«Спартак» направил обращение в ЭСК РФС после матча с ЦСКА.

Красно-белые попросили экспертно-судейскую комиссию дать оценку нескольким эпизодам матча Мир (2:2) и уже отправили соответствующее письмо, сообщили в пресс-службе клуба.

Одним из спорных эпизодов стал первый гол ЦСКА. В этом моменте полузащитник «Спартака» Роман Зобнин добровольно отпустил мяч из-за падения Хорхе Карраскаля. Защитник ЦСКА Милан Гайич перехватил мяч и начал атаку, приведшую к голу.

Главным арбитром дерби был .

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