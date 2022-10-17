«В Одессе убивали за то, что говоришь на русском». Российская теннисистка высказалась о конфликте на Украине, Ястремская требует ее дисквалификации

154-я ракетка мира высказалась о конфликте на Украине. Она выложила серию постов, которые, по ее словам, стали реакцией на взрыв на Крымском мосту, в результате которого погибли пять человек.

Гасанову возмутило то, что многие радовались взрыву на мосту.

«Ох, долго я молчала, долго. Надоело молчать, будем разносить. Сейчас расскажу вам мою историю из 2014-го.

Примечание! Я рассказываю все от первого лица, рассказываю то, что видела конкретно я сама, либо мои ближайшие знакомые.

2 мая 2014 года поделило лично мою жизнь на до и после (в этот день в ходе уличных столкновений в Одессе сожгли Дом профсоюзов, в котором укрывались пророссийские активисты, 42 человека погибли – Sports.ru). Мы были вынуждены уехать из Украины.

Вам «о великие блогеры» вещают, что 2 мая 14-го российские войска подожгли там людей. Интересно получается. Российская армия убивала людей за русский язык?

От очевидцев: это была организация «Азов» (признана в России террористической – Sports.ru) совместно с ВСУ. То есть все те же люди, что и захватывали власть в Украине.

Лично я носила на тот момент форму российской сборной (ну выдали куртки мне, вот и носила), и до 2 мая люди очень приветливы были и это не было чем-то из ряда вон выходящим. Люди (мирные люди) любят Россию там.

Но после 2-го эту форму носить было нельзя, так как тупо могли застрелить те же самые «Азов», которые убивали за то, что говоришь на русском (в русскоязычной Одессе), а за форму уж даже не знаю что.

Кстати, судебного разбирательства по делу 2 мая так и не было, что говорит о предвзятости нынешней власти к этому делу. Если простым языком: убийц не посадили. Точка.

Когда мы делали фитнес, у нас над головой летали истребители. Не совсем приятное зрелище, знаете ли. А вы говорите «митингами власть свергли». Какие там митинги, когда есть вооружение.

По понятным причинам, мы собрались с командой и уехали, и лично у меня тогда все пошло через одно место. Всю команду разбросало по белу свету. Только физио остался в Одессе, с ним поддерживали связь, но онлайн в деле здоровья очень сложно.

Некоторые члены команды приехали обратно в Одессу где-то через года 2-3, когда все поутихло, но отзывы о власти в Украине у них не самые позитивные – а именно звучит как «конченные уроды».

Итог лично для меня: ни базы, ни команды. А у меня был лучший тренировочный процесс из тех, что я видела по миру. Это, естественно, затормозило мое развитие как спортсменки.

Но это ничего, перейдем к продолжению истории. Уже в 2015-м, где-то через полтора года скитаний мы нашли базу в Рязани. Из всей большой команды остался только тренер по теннису, и мы строили все с нуля.

В 2016-м приходит заявка на вакансию тренера. Место проживания тренера – Донецк. И опять. Интересно получается. Россия, как многие говорят, «оккупировала» Донецк, но люди почему-то из Донецка в Россию приезжают работать.

Тогда получилось так, что этот тренер уехал работать в Саратов и до сих пор работает с моей мамой. Мама этого тренера сейчас в Донецке.

Каждый раз на вопрос о Донецке на протяжении многих лет в ответ было «стреляют» или «сегодня потише, стреляют за городом». Что же вы репосты на протяжении 8 лет не делали? А не модно было, не на хайпе.

А знаете реакцию людей в Донецке, когда президент объявил спецоперацию? Слезы счастья на глазах. Слезы. Счастья. Там до такой степени люди привыкли к звукам обстрелов, что уже перестали реагировать на них.

Итак. Январь-2022 (январь!). Я находилась в Саратове, как раз после австралийской серии. Моя мама работает в госучреждении, так что рассказ снова от первого лица.

В январе УЖЕ начали эвакуировать людей из Донецка и Луганска, и у нас в Саратове их было очень много. Их заселяли как раз в госучреждения. А на кортах, где я тренировалась в детстве, есть гостиница. В ней люди из Донецка и Луганска живут с 2014-г. Их там кормят и поят.

Внимание, вопрос. Зачем России эвакуировать людей из регионов соседней страны, если цель – разрушение и захват территорий? Риторический вопрос, я думаю.

Мой тренер по фитнесу, который 24 числа со всей семьей уехал из Одессы, как-то сказал: «Никогда бы не поверил, что в 21 веке такого рода конфликт может быть из-за русского языка». Примечание: тренер ни слова не знает на украинском.

Также он добавил: «В Украине с 2014-го начали разрушать даже элементарно институт семьи. Например, я – дедушка, хочу помочь внучке с уроками, а не могу. А я живу в своей стране со времен СССР, где все говорили и говорят на русском. А в один день приходит новая власть и запрещает русский язык, да как?»

Ой, я вам еще про свою предсезонку 2021 года не рассказала. Я ж ее в Киеве делала. Все говорят: «Никто не ущемляет русский язык на Украине и все говорят на русском».

Рассказать, как все говорят на русском там? Приходишь в магазин. Людям тупо запрещено говорить на русском, но если попросить, то примерно 30% вам тихонечко ответят на русском. Это не потому, что люди не хотят, а потому что боятся. Я слышала, как персонал друг с другом говорил на русском, а с клиентом – на украинском и только.

Академию, где я тренировалась, разбомбили. [...]. Знали бы вы, сколько раз меня отметили на этих кадрах.

Только знаете, что я вам расскажу? В этой академии есть бомбоубежище. Там пряталась мамина ученица, так как она случайным образом в феврале была там. В один момент приходит туда ВСУ и говорит: «Уходите отсюда, теперь тут небезопасно». И делает академию своим штабом.

#####! Ну естественно туда что-то прилетит, если это военная операция, а в академии штаб армии противника! Разведка-то работает.

Кстати, а чего это никто не постит о том, что киевская власть чихать хотела на «Минские соглашения»? Закончили бы огонь в ДНР и ЛНР, не было бы СВО. Если вы такие проевропейские, то соблюдайте соглашения, может быть? Они для чего придуманы-то, просто так?

А теперь думайте, господа читатели, что вам с этой всей информацией делать. И если я увижу среди вас кого-то, кто хотя бы раз выложит какую-то подобную херотень по типу «как круто, что расхерачили мост», я сразу кину в блок.

Моя позиция ясна? Спасибо за внимание», – написала Гасанова.

После этих постов Гасанова в паре с Анастасией Комардиной в первом круге турнира во Франции (стартующего на этой неделе) попала на украинок – Даяну и Иванну Ястремских, которые в феврале эвакуировались из Одессы.

рассказала, что обсудила этот пост с Гасановой во время турнира в Клуж-Напоке.

«У меня просто слов нет. Это не нормально. Я ее спросила: «Ты действительно так считаешь?» Она сказала, что да, это ее позиция. Сказала, что у нее накипело, потому что на Крымском посту погибли люди, а украинцы смеялись.

[...]. Я спросила, жаль ли ей наших детей, которые погибли. И после этого говорить было не о чем, я сказала, что она может последовать за русским военным кораблем.

Она сказала, что в Одессе ее могли застрелить за русский язык... Это ложь. Одесса – мой родной город, я всю жизнь там прожила. Подавляющее большинство говорит по-русски, и ни у кого никогда не было никаких проблем.

Я считаю, что ее в целом должны отстранить из тура после таких слов», – сказала Ястремская.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе