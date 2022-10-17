КХЛ. «Торпедо» в гостях у «Барыса», «Металлург» примет «Авангард», ЦСКА против московского «Динамо»

Теги Авангард Металлург Мг Сибирь ЦСКА Нефтехимик Амур Автомобилист Торпедо результаты КХЛ Барыс Динамо Хоккей

«Металлург» примет «Авангард» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Торпедо» сыграет в гостях с «Барысом», московское «Динамо» встретится в дерби с ЦСКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Барыс – Торпедо
Дата проведения
17 октября, 16.30, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

 

Автомобилист – Амур
Дата проведения
17 октября, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

 

Металлург Мг – Авангард
Дата проведения
17 октября, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

 

Нефтехимик – Сибирь
Дата проведения
17 октября, 19.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – ЦСКА
Дата проведения
17 октября, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные