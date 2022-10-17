КХЛ. «Торпедо» в гостях у «Барыса», «Металлург» примет «Авангард», ЦСКА против московского «Динамо»
«Металлург» примет «Авангард» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Торпедо» сыграет в гостях с «Барысом», московское «Динамо» встретится в дерби с ЦСКА.
- Дата проведения
- 17 октября, 16.30, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 17 октября, 17.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 17 октября, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 17 октября, 19.00, «Нефтехим-Арена»
- Дата проведения
- 17 октября, 19.30, «ВТБ-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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