У Кокорина 4 (3+1) очка в 5 матчах за «Арис». Сегодня форвард забил «Аполлону»
Александр Кокорин забил третий гол за «Арис».
Российский нападающий отличился на 76-й минуте матча против «Аполлона» в 7-м туре чемпионата Кипра (2:0, второй тайм). На эту игру форвард вышел в стартовом составе.
Ранее Кокорин забивал в матчах с АЕК (1:2) и «Кармиотиссой» (1:2). В игре с «Олимпиакосом» из Никосии (5:0) форвард отдал голевую передачу.
Всего на счету Александра 5 матчей за кипрский клуб. С подробной статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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