У Кокорина 4 (3+1) очка в 5 матчах за «Арис». Сегодня форвард забил «Аполлону»

забил третий гол за .

Российский нападающий отличился на 76-й минуте матча против в 7-м туре чемпионата Кипра (2:0, второй тайм). На эту игру форвард вышел в стартовом составе.

Ранее Кокорин забивал в матчах с АЕК (1:2) и «Кармиотиссой» (1:2). В игре с «Олимпиакосом» из Никосии (5:0) форвард отдал голевую передачу.

Всего на счету Александра 5 матчей за кипрский клуб. С подробной статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.