Автобус «Ман Сити» забросали предметами после матча с «Ливерпулем». Разбили лобовое стекло
Автобус «Манчестер Сити» подвергся нападению после матча с «Ливерпулем».
«Горожане» заявили, что в их автобус бросали предметы после завершения игры АПЛ (0:1).
Один из брошенных предметов повредил лобовое стекло автобуса.
Во время матча фанаты «Ливерпуля» кидались монетами в тренера «Ман Сити» Пепа Гвардиолу.
Фото: www.manchestereveningnews.co.uk
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