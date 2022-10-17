Автобус «Ман Сити» забросали предметами после матча с «Ливерпулем». Разбили лобовое стекло

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Автобус «Манчестер Сити» подвергся нападению после матча с «Ливерпулем».

«Горожане» заявили, что в их автобус бросали предметы после завершения игры АПЛ (0:1).

Один из брошенных предметов повредил лобовое стекло автобуса.

Во время матча фанаты «Ливерпуля» кидались монетами в тренера «Ман Сити» Пепа Гвардиолу.

Фото: www.manchestereveningnews.co.uk

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