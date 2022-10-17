Гринвуд заключен под стражу до 21 ноября. Игрока «МЮ» обвиняют в попытке изнасилования и причинении телесных повреждений

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия происшествия Мэйсон Гринвуд Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд заключен под стражу.

Вчера подозреваемого в изнасиловании футболиста арестовали за нарушение условий залога. Ему предъявили обвинения в попытке изнасилования и причинении телесных повреждений.

Сегодня Гринвуд предстал перед судом для подтверждения своего имени, адреса и даты рождения. 

Окружной судья Марк Хэдфилд принял решение заключить футболиста под стражу до следующего заседания, которое пройдет 21 ноября. 

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