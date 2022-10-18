Панарин набрал 1+3, став 2-й звездой матча с «Анахаймом». У него 2+8 в 4 играх

Форвард набрал 4 (1+3) очка в матче чемпионата с «Анахаймом» (6:4) и был признан второй звездой.

Россиянин продлил результативную серию (2+8) со старта сезона до 4 игр, во второй раз набрав 4 балла в одном матче.

Сегодня за 20:17 (5:42 – в большинстве) у Панарина 4 броска в створ ворот, 1 хит, 1 блок-шот, полезность – «минус 2».

Первой звездой матча стал форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад, на счету которого 4 (2+2) очка.