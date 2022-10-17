Стала известна позиция в голосовании за .

Нападающий занял 20-е место в голосовании.

Напомним, португалец выигрывал этот приз 5 раз – в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. 6 раз он становился вторым в голосовании (2007, 2009, 2011, 2012, 2015, 2018 годы), а в 2019-м занял третье место.

Церемония вручения «Золотого-мяча»-2022 начнется в 21:30 по московскому времени.

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