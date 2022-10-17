«Реал» не подпишет Мбаппе в будущем и не будет думать о Холанде до 2024-го (Marca)
«Реал» не подпишет Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда в ближайшее время.
Как сообщает Marca, мадридский клуб не планирует работать над трансферами форварда «ПСЖ» и нападающего «Манчестер Сити».
Препятствием для перехода Мбаппе является не только сумма, которую придется затратить на его трансфер, но и поведение француза. В руководстве «Реала» сообщили, что Килиан жалеет о решении остаться в «ПСЖ» и уже сообщил об этом «Мадриду».
Однако «Реал» не стал двигаться навстречу форварду – контактов не было с мая, когда игрок отказался от перехода в мадридский клуб на правах свободного агента.
Кроме того, клуб не хочет рушить здоровую атмосферу в раздевалке команды. В связи со всеми этими причинами «Реал» отказался от трансфера Мбаппе.
В отношении Холанда «Реал» занял выжидательную позицию. До лета 2024 года клуб не будет думать о трансфере норвежца.
Сейчас «Мадрид» занят поиском молодого центрального нападающего. Кроме того, клуб следит за развитием игроков академии Икера Браво и Альваро Хинеса.
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