Канделаки, Губерниев и Клейменов внесены в санкционный список Канады. Безруков, Машков, Певцов и Аскер-заде – тоже там
Канада ввела санкции против Тины Канделаки.
Страна расширила санкционный список, включив в него 34 физических лица и одну медиакомпанию.
Так, помимо заместителя генерального директора «Газпром-медиа», в список попали комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев и бывший член совета директоров «Спартака», член совета директоров «Первого канала» Кирилл Клейменов.
Отметим, что в список также попали актеры Сергей Безруков, Владимир Машков и Дмитрий Певцов, телеведущая Наиля Аскер-заде и бывший министр культуры России Владимир Мединский.
Комментарии