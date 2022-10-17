Канделаки, Губерниев и Клейменов внесены в санкционный список Канады. Безруков, Машков, Певцов и Аскер-заде – тоже там

Теги Спартак премьер-лига Россия телевидение Первый канал Дмитрий Губерниев Политика Матч ТВ Тина Канделаки Кирилл Клейменов Владимир Мединский Владимир Машков Сергей Безруков Футбол

Канада ввела санкции против Тины Канделаки.

Страна расширила санкционный список, включив в него 34 физических лица и одну медиакомпанию.

Так, помимо заместителя генерального директора «Газпром-медиа», в список попали комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев и бывший член совета директоров «Спартака», член совета директоров «Первого канала» Кирилл Клейменов

Отметим, что в список также попали актеры Сергей Безруков, Владимир Машков и Дмитрий Певцов, телеведущая Наиля Аскер-заде и бывший министр культуры России Владимир Мединский. 

Тина Канделаки внесена в санкционный список США

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