Канделаки, Губерниев и Клейменов внесены в санкционный список Канады. Безруков, Машков, Певцов и Аскер-заде – тоже там

Канада ввела санкции против .

Страна расширила санкционный список, включив в него 34 физических лица и одну медиакомпанию.

Так, помимо заместителя генерального директора «Газпром-медиа», в список попали комментатор и бывший член совета директоров , член совета директоров «Первого канала» .

Отметим, что в список также попали актеры Сергей Безруков, Владимир Машков и Дмитрий Певцов, телеведущая Наиля Аскер-заде и бывший министр культуры России Владимир Мединский.

Тина Канделаки внесена в санкционный список США