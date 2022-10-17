высказался об уровне своего заработка.

– Очень распространенная версия, что Саша Кокорин все свои деньги в футболе заработал. В смысле много заработал, все у него в порядке, он сейчас должен только о футболе думать. Вообще очень такая популярная история, что Кокорин, наверное, заработал больше всех в русском футболе из футболистов.

– Я думаю, это правда.

– И сколько это, плюс-минус?

– Слушай, где-то расписывали об этом, я не знаю, правда. Посчитать не тяжело, но просто там никто не знает премиальных, всяких бонусов, еще что-то. Но по контрактам я не знаю футболистов [кто заработал больше меня].

– Чем ты объясняешь? Почему ты сам богатый футболист России?

– Мне тяжело сказать. Потому что те команды, куда я переходил, готовы были платить. Я особо не выпрашивал, мне их давали.

Наверное, да, где-то переоценено, где-то большие деньги, но такие деньги были в России. То время было, скажем так, золотое. Сейчас такого нет. Мы просто попали в хорошее время, – сказал нападающий в интервью Нобелю Арустамяну.