Валиева, Акатьева, Коляда, Алиев, Тарасова и Морозов, Павлюченко и Ходыкин, Кагановская и Ангелопол выступят на первом этапе Гран-при России
Стал известен полный список участников первого этапа Гран-при России по фигурному катанию.
Этап пройдет в Москве 22-23 октября. Транслировать соревнования в прямом эфире будет Первый канал.
Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Карина Аскарова, Алина Горбачева, Мария Гречихина, София Захарова, Анастасия Зинина, Маргарита Ковалева, Анастасия Молчанова, Полина Свириденко, Анастасия Хахыртдинова, Валерия Шульская.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин, Даниил Самсонов, Евгений Зенкин, Кирилл Кельманов, Иван Попов, Иван Соболев, Степан Тартыгин.
Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Наталья Хабибулина – Илья Княжук, Дарья Бояринцева – Роман Плешков, Виктория Васильева – Роман Запорожец, Агния Свинцицкая – Владимир Следь.
Танцы на льду: Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, Аннабель Морозова – Дэвид Нарижный, Елизавета Кириллова – Марк Чегодаев, Яна Матвейшина – Тимофей Субботин, Александра Прокопец – Александр Васькович.
Расписание первого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Коляда, Тарасова и Морозов
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