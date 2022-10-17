Валиева, Акатьева, Коляда, Алиев, Тарасова и Морозов, Павлюченко и Ходыкин, Кагановская и Ангелопол выступят на первом этапе Гран-при России

Теги танцы на льду пары мужское катание женское катание Гран-при России Евгения Тарасова Михаил Коляда Владимир Морозов Александр Самарин Дмитрий Алиев Роман Плешков Илья Княжук Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Виктория Васильева Аннабель Морозова Дэвид Нарижный Роман Запорожец Камила Валиева Даниил Самсонов Софья Акатьева Александр Васькович Глеб Лутфуллин Валерия Шульская Алина Горбачева Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Елизавета Кириллова Марк Чегодаев Наталья Хабибуллина Дарья Бояринцева Анастасия Зинина Кирилл Кельманов Иван Попов Полина Свириденко София Захарова Фигурное катание

Стал известен полный список участников первого этапа Гран-при России по фигурному катанию.

Этап пройдет в Москве 22-23 октября. Транслировать соревнования в прямом эфире будет Первый канал.

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Карина Аскарова, Алина Горбачева, Мария Гречихина, София Захарова, Анастасия Зинина, Маргарита Ковалева, Анастасия Молчанова, Полина Свириденко, Анастасия Хахыртдинова, Валерия Шульская.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин, Даниил Самсонов, Евгений Зенкин, Кирилл Кельманов, Иван Попов, Иван Соболев, Степан Тартыгин.

Пары: Евгения ТарасоваВладимир Морозов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Наталья Хабибулина – Илья Княжук, Дарья Бояринцева – Роман Плешков, Виктория Васильева – Роман Запорожец, Агния Свинцицкая – Владимир Следь.

Танцы на льду: Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, Аннабель Морозова – Дэвид Нарижный, Елизавета Кириллова – Марк Чегодаев, Яна Матвейшина – Тимофей Субботин, Александра Прокопец – Александр Васькович.

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