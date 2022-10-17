Валиева, Акатьева, Коляда, Алиев, Тарасова и Морозов, Павлюченко и Ходыкин, Кагановская и Ангелопол выступят на первом этапе Гран-при России

Стал известен полный список участников первого этапа Гран-при России по фигурному катанию.

Этап пройдет в Москве 22-23 октября. Транслировать соревнования в прямом эфире будет Первый канал.

Женщины: , , Карина Аскарова, Алина Горбачева, Мария Гречихина, София Захарова, , Маргарита Ковалева, Анастасия Молчанова, Полина Свириденко, Анастасия Хахыртдинова, Валерия Шульская.

Мужчины: , , Глеб Лутфуллин, , , Евгений Зенкин, Кирилл Кельманов, Иван Попов, Иван Соболев, Степан Тартыгин.

Пары: – , – Денис Ходыкин, Наталья Хабибулина – Илья Княжук, Дарья Бояринцева – Роман Плешков, Виктория Васильева – Роман Запорожец, Агния Свинцицкая – Владимир Следь.

Танцы на льду: Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, Аннабель Морозова – Дэвид Нарижный, Елизавета Кириллова – Марк Чегодаев, Яна Матвейшина – Тимофей Субботин, Александра Прокопец – Александр Васькович.

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