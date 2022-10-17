Иранская спортсменка Эльназ Рекаби выступила на чемпионате Азии по скалолазанию без хиджаба

Иранская спортсменка Эльназ Рекаби выступила в финале чемпионата Азии по скалолазанию без хиджаба.

Перед восхождением Рекаби собрала волосы в хвост. Согласно уголовному кодексу Ирана, женщинам, которые не носят хиджаб на публике, грозит тюремное заключение и штрафы.

В Иране почти месяц продолжаются протесты, начавшиеся после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за «неправильное» ношение хиджаба.

Девушка умерла в больнице после того, как ее привезли туда из полицейского участка.