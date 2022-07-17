Судейский скандал в матче «Ахмат» – «Спартак», Левандовски в «Барселоне», Федотов начал с победы в ЦСКА, Терюшкова критикуют за слова о госизмене и другие новости

1. Первый матч «Спартака» в РПЛ – и сразу судейский скандал! В Грозном красно-белые сыграли вничью с «Ахматом» (1:1), отыгравшись в концовке благодаря шикарному выстрелу Мозеса. Больше тайма «Спартак» отыграл вдесятером после удаления Рыбуса, получившего две желтые за один эпизод. Еще больше разозлили москвичей неназначенный пенальти за попадание мяча в руку и непоказанная красная Шелии за откровенный удар Соболева. Естественно, на судейство Безбородова подан протест, хотя Леонид Федун, похоже, уже устал удивляться.

2. А ЦСКА начал с уверенной победы над «Уралом» в дебютной игре Федотова, не реализовав рекордное количество моментов. Акинфеев в этом матче повторил рекорд Лоськова по числу сезонов в чемпионате России.

«Крылья» одержали волевую победу над «Оренбургом» – Глушенков дважды забил сам и сделал один ассист. Все результаты игрового дня – здесь.

3. Роберт Левандовски будет играть за «Барсу» – трансфер поляка подтвердили официально. Форвард будет зарабатывать 9 млн евро в год чистыми, контракт подпишут по схеме «3+1». Роберт счастлив, но обещает, что не забудет 8 лет, проведенных в Мюнхене.

4. Высказывания депутата Терюшкова о госизмене не встретили поддержки даже среди коллег в Госдуме. Ирина Роднина назвала его идею приравнять смену спортивного гражданства к госизмене «очередной глупостью», Татьяна Тарасова охарактеризовала Терюшкова как «урода» и отправила в сумасшедший дом, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов посчитал предложение «безграмотным».

5. На Камчатке пропал вертолет, которым управлял биатлонист Игорь Малиновский. Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку.

6. В Англии свои скандалы. Рэшфорд заявил, что белых игроков меньше оскорбляли бы за промахи в финале Евро-2020, а ведущая BBC осудила женскую сборную Англии за то, что на поле были только белые футболистки.

7. Чемпион Мир РПЛ получит больше 1 млрд рублей от лиги, серебряный призер – 915 млн, бронзовый – 847 млн, последняя команда – 279 млн.

8. «Бавария» не планирует покупать Роналду, сам Нагельсманн опроверг, что просил клуб подписать португальца. Шерингем считает, что «МЮ» может пригласить 2-3 новичков на зарплату Криштиану, Мерсон настаивает, что Рон нужен «Челси».

9. Бой Оливейра – Махачев за вакантный титул UFC в легком весе состоится 22 октября. Ислам пообещал вернуть чемпионский пояс в Дагестан.

10. Андрей Рублев в полуфинале теннисного турнира в Баштаде проиграл Себастьяну Баесу.

11. Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин одержал победу на ралли-рейде «Шелковый путь».

12. Щербакова, Трусова и Валиева выступят с лекциями на VK Fest.

13. Австралийский гонщик Майкл Мэттьюс выиграл 14-й этап веломногодневки «Тур де Франс».

14. ЧМ по легкой атлетике. Американец Фред Керли выиграл забег на 100 метров, на прошлом ЧМ он побеждал в эстафете 4х400.

Китаец Ван Цзянань стал чемпионом в прыжках в длину, американка Чейз Или – в толкании ядра.

Цитаты дня

Зарема про 1:1 с «Ахматом»: «Спартак» прибивали судейством в прошлом сезоне, почему в этом должно быть по-другому?»

Кан о Левандовском: «Сильные игроки уходили из «Баварии» и прежде, но клуб не разваливался, а добивался даже больших успехов»

Мостовой за расширение РПЛ: «Как может в стране с населением 145 млн человек быть 16 команд в высшем дивизионе?»

Орлов о «Зените»: «Не надо преувеличивать успех в Суперкубке! «Спартак» закончил сезон 10-м. Зачем витать в облаках? Одолеть красно-белых не так-то сложно»