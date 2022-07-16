Орлов о «Зените»: «Не надо преувеличивать успех в Суперкубке! «Спартак» закончил сезон 10-м. Зачем витать в облаках? Одолеть красно-белых не так-то сложно»

считает, что не стоит преувеличивать успех «Зенита» в Суперкубке России.

Комментатор сказал об этом, рассуждая о матче 1-го тура Мир – «Химки» (1:1).

«Зенит» прилично выглядел в первой половине первого тайма, забил гол. А вот что случилось потом? Думаю, в голове футболистов сидела победа в предсезонном турнире, а потом и над . В общем, ребята почему-то почувствовали себя академиками. Футбол такого не прощает. Понимаете?

Друзья, не надо преувеличивать успех в Суперкубке! «Спартак» закончил тот сезон на 10-м месте. Ну о чем тут еще говорить? Зачем витать в облаках? Одолеть красно-белых было не так-то сложно.

– молодцы, навязали борьбу на всех участках поля. Не зря же Семак не раз повторял, что «Зенит» способен добиваться результата, только когда все без исключения играют на пределе своих возможностей! Но я этого вчера не увидел», – сказал Орлов.