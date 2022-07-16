Левандовски подпишет с «Барсой» контракт по схеме «3+1»

Стал известен срок действия контракта Роберта Левандовского с «Барселоной».

Соглашение с 33-летним поляком будет по схеме «3+1» – до 2025 года и с опцией продления еще на сезон.

Была информация, что «Барса» может расторгнуть контракт Левандовского по окончании второго сезона в обмен на финансовую компенсацию. Сумма не оглашается, но, похоже, «Барса» перестраховывается на случай травм – в 2024-м поляку будет уже 35 лет.

Ради «Барсы» Левандовски снижает зарплату. Контракт могут разорвать после второго сезона