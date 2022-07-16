Левандовски подпишет с «Барсой» контракт по схеме «3+1»

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Стал известен срок действия контракта Роберта Левандовского с «Барселоной». 

Соглашение с 33-летним поляком будет по схеме «3+1» – до 2025 года и с опцией продления еще на сезон. 

Была информация, что «Барса» может расторгнуть контракт Левандовского по окончании второго сезона в обмен на финансовую компенсацию. Сумма не оглашается, но, похоже, «Барса» перестраховывается на случай травм – в 2024-м поляку будет уже 35 лет.

Ради «Барсы» Левандовски снижает зарплату. Контракт могут разорвать после второго сезона  

 

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