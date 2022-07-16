Кан о Левандовском: «Сильные игроки уходили из «Баварии» и прежде, но клуб не разваливался, а добивался даже больших успехов»

Генеральный директор «Баварии» высказался об уходе Роберта Левандовского.

«Мы согласились отпустить Роберта. У нас есть устное соглашение с «Барселоной», но контракт еще не подписан.

Мы очень хорошо понимаем, за что нужно поблагодарить Роберта. Но сильные футболисты уходили из «Баварии» и прежде, однако клуб от этого не разваливался на части. Более того, он добивался даже больших успехов», – сказал Кан.

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