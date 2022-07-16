Ведущая BBC осудила женскую сборную Англии за нехватку расового разнообразия: «Все футболистки на поле были белыми»

Журналистка BBC осудила женскую сборную Англии за нехватку расового разнообразия.

Англичанки разгромили сборную Норвегии на женском Евро со счетом 8:0.

Комментируя этот результат, ведущая BBC Эйлид Барбур заявила: «Все 11 игроков стартового состава и пять запасных, вышедших на поле, были белыми. Это указывает на отсутствие разнообразия в женском футболе в Англии».

Высказывание Барбур подверг критике журналист Майк Грэм, ведущий TalkTV.

«Дамы и господа, вот вам мейнстримное телевидение. Это государственный вещатель, работу которого оплачиваем мы с вами. Как же нелепо критиковать сборную Англии, вышедшую в четвертьфинал, за то, что она «слишком белая». Невероятно.

Что не так с этими людьми? Стали бы они так высказываться о сборной Нигерии, что она слишком черная? Вероятно, нет», – заявил Грэм.