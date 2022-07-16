Тарасова о депутате Терюшкове: «Тяжело слышать, что есть такие уроды, как он. Позорит фамилию, Валентина Терешкова – символ страны»

Татьяна Тарасова высказалась о депутате Госдумы Романе Терюшкове.

Ранее Терюшков выступил с предложением приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене.

«Не хочется думать, что из таких людей состоит Госдума. Мне даже тяжело это слышать, что есть такие уроды, как этот Терюшков.

Фамилию только позорит. Мы привыкли, что Валентина Терешкова – это символ страны, а он ее позорит», – сказала Тарасова.

Депутат Терюшков о смене спортивного гражданства как госизмене: «Я не перегнул. В условиях СВО так должно быть. Спортсмен должен выступать за страну, а не за имя»