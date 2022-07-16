⚡«Бавария» объявила о переходе Левандовского в «Барселону»

официально переходит в из «Баварии».

Немецкая команда объявила о договоренности по трансферу польского нападающего.

Ожидается, что каталонский клуб заплатит за переход Левандовского 45 миллионов евро плюс 5 млн в виде бонусов.

Левандовски выступал за на протяжении восьми лет, перейдя в мюнхенский клуб в 2014 году из дортмундской «Боруссии».

Вместе с «Баварией» футболист восемь раз выиграл Бундеслигу, трижды становился победителем Кубка Германии, пять раз побеждал с командой в Суперкубке Германии. В сезоне-2019/20 Левандовски выиграл Лигу чемпионов с мюнхенцами.

Также Левандовски занимал первое место в списке лучших бомбардиров в последних пяти чемпионатах Германии подряд.

Всего за восемь сезонов в «Баварии» нападающий забил 344 гола и сделал 72 результативных паса в 375 матчах.